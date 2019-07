AFRICANI SOLO DA NOI? NO!

giovedì 18 luglio 2019HELSINKI - E' scontro tra l'Italia da un lato e la Francia e la Germania dall'altro sui porti di sbarco dei clandestini africani. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, ha ribadito il no dell'Italia al principio del porto piu' vicino per l'approdo, appoggiato dal collega maltese. Parigi e Berlino, gia' dalla cena di ieri sera, insistono invece per far approvare un documento sugli sbarchi che vincoli in tal senso i paesi che affacciano sul Mediterraneo, così da lavarsene le mani. L'incontro di stamattina tra Italia, Germania, Malta e Francia (che si e' aggiunta all'ultimo momento), alla presenza del rappresentante della presidenza finlandese, e' stato deciso proprio in seguito ai contrasti emersi nella cena ufficiale di ieri sera, quando Parigi e Berlino hanno ribadito la loro volonta' di far approvare un documento sugli sbarchi, incassando la netta contrarieta' di altri Paesi a partire da Italia e Malta. Roma e La Valletta, ribadiscono fonti italiane, contestano l'idea del primo porto sicuro di approdo per gli immigrati, temendo di doversi sobbarcare tutto il peso degli arrivi. Ma non solo: il rischio, sottolineano le fonti, e' che in questo modo i veri profughi vengano ridistribuiti negli altri paesi mentre tutti gli altri che sono a tutti gli effetti clandestini senza alcun diritto d'asilo resterebbero nei paesi di sbarco. Posizioni diametralmente opposte, dunque, che molto difficilmente potranno essere avvicinate. Tanto che i ministri, dopo un primo confronto con i tecnici, hanno dialogato da soli senza però esisti. D'altra parte, il Mediterraneo è pieno di porti ''sicuri'', perchè solo Italia e Malta dovrebbero aprirli?