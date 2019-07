CLANDESTINI A CASA SASSOLI

mercoledì 17 luglio 2019BRUXELLES - ''Sassoli e i suoi amici cattocomunisti si portino a casa i clandestini nelle loro case e nelle loro ville, e la smettano di fare la morale ai cittadini italiani che chiedono solo giustizia, sicurezza e rispetto delle leggi''. Lo ha detto l'eurodeputata della Lega, Mara Bizzotto, in un dibattito sull'assistenza umanitaria nel Mediterraneo criticando le parole di David Sassoli nel suo discorso di insediamento come presidente dell'Europarlamento. ''Le Ong non salvano vite ma sono complici dei trafficanti di essere umani. Carola Rackete non e' un eroe, ma e' una cittadina tedesca che ha violato le leggi italiane e ha speronato una nave della guardia di finanza. In qualunque altro paese al mondo sarebbe in galera'', secondo Bizzotto. ''Noi andremo avanti con la politica della tolleranza zero e delle espulsioni che piaccia o meno alla nuova Commissione europea'', ha detto Bizzotto.