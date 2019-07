PIL RUSSIA1,2% GERMANIA 0,5%

mercoledì 17 luglio 2019Mentre il Pil tedesco nel 2019 crolla - ottimisticamente - allo 0,5% il Fondo monetario internazionale rivede le previsioni di crescita del Pil... della Russia nel 2019 che sarà ''solo'' all'1,2% e cioè due volte e mezza di più di quello della Germania, mentre per il 2020 le stime si attestano all'1,9 per cento. Nell sostanza, l'Fmi tace sul deragliamento della locomotiva tedesca e si preoccupa per la Russia: ''La crescita e' prevista all'1,2 per centro nel 2019, un dato che riflette una stima debole del primo trimestre, il calo dei prezzi del petrolio e l'impatto dell'aumento dell'Iva sui consumi privati. Allo stesso tempo, la crescita del Pil dovrebbe essere sostenuta da un aumento della spesa del settore pubblico nel contesto dei progetti nazionali annunciati nel 2018. L'inflazione ha iniziato a calare e si prevede che torni all'obiettivo target del 4 per cento entro il 2020'', si legge nella nota. Secondo una tabella allegata al comunicato stampa, l'Fmi prevede che la crescita del Pil della Russia nel 2020 raggiungera' l'1,9 per cento. Il Fondo ha osservato che l'economia russa ha continuato a mostrare una crescita moderata grazie a solide politiche macroeconomiche, nonostante i vincoli strutturali e le sanzioni. Il Pil della Russia e' cresciuto del 2,3 per cento nel 2018, tenuto conto del moderato aumento degli investimenti anno su anno. ''Dopo aver raggiunto i minimi storici all'inizio del 2018, l'inflazione e' aumentata nella seconda meta' dell'anno'', ha precisato l'Fmi.