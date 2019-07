AFD: LEYEN OPPORTUNISTA

mercoledì 17 luglio 2019BERLINO - I leghisti italiani ''restano nostri alleati, come avete visto hanno votato assieme a noi''. Cosi' Joerg Meuthen, capo della componente dell'Afd, alternativa per la Germania, in un'intervista al Messaggero risponde a una domanda sulla posizione negativa mantenuta dalla Lega nel voto sulla nuova presidente della Commissione Ue. Quanto annunciato da Ursula von der Leyen su immigrazione, cambiamenti climatici e parita' di genere, ''conferma la nostra convinzione che lei e' del tutto inadeguata come presidente della Commissione'', dice Meuthen. E aggiunge ''siamo vicini alla Lega per le decisioni sull'immigrazione: e' un problema che va affrontato con decisione e coerenza. Quando Matteo Salvini ha preso ad agire con determinazione sui porti eravamo e siamo d'accordo con lui rispetto alla necessita' d'intervenire. Anche per cambiare l'Europa''. La nuova presidente della Commissione, secondo Meuthen, ''promette alla sinistra e ai liberali nominali un'azione piu' severa contro la Polonia e l'Ungheria, e ai conservatori e i riformatori l'esatto opposto. Insomma, piu' che un politico coerente sembra piu' un dottor Jekyll e mister Hyde, una trasformista''. Cosa avrebbero dovuto fare tutti questi partiti? ''Evidentemente si sono fatti incantare. Sia chiaro, comunque, ho assoluto rispetto della persona. Io la ritengo solamente un avversario politico'', conclude.