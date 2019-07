DURIGON: DUE GOVERNI? BALLE.

mercoledì 17 luglio 2019''Io i due governi non li vedo. Ognuno giustamente cerca di portare avanti le sue posizioni fino al momento della sintesi''. Cosi' il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, in un'intervista al Mattino successiva all'incontro con le parti sociali al Viminale. Sul salario minimo, ''abbiamo ascoltato oltre quaranta rappresentanti di categoria e tutti sono contrari o manifestano perplessita''', dice Durigon e aggiunge ''va fatto con equilibrio per non alzare il costo del lavoro, soprattutto per le piccole e medie imprese. Tuttavia, se si indica un livello adeguato, comprensivo di tutti i costi aziendali, i quali sono benefici differiti per il lavoratore, si puo' fare''. In Italia, secondo Durigon, ''la vera anomalia sono i salari mediani, che sono inferiori agli standard europei''. Su questo la Lega sta valuntando un intervento, conferma il sottosegretario, e aggiunge che ''ci sono troppi contratti, il Cnel ne censisce 800, e questo crea forme di dumping con danni per i lavoratori perche' nella moltitudine dei contratti l'azienda finisce con l'applicare quello con i riconoscimenti economici inferiori. Percio' stiamo pensando a una legge quadro sulla rappresentativita' sindacale per sfoltire la giungla di sigle e di accordi''. Sulla Flat tax, ''oggi ci riuniamo noi sottosegretari della Lega per fare il punto sulle ipotesi in campo'', annuncia Durigon. Ci sara' anche Salvini? ''Non so se ci sara', non credo. Faremo il punto e riferiremo a Matteo''.