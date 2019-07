FLAT TAX A MISURA FAMIGLIA

mercoledì 17 luglio 2019Un'aliquota unica al 15% a misura di famiglia fiscale: e' il progetto della Flat tax della lega secondo quanto spiegato dall'ex sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri in un'intervista al Sole 24 Ore. ''La nostra proposta originaria'', ha ricordato Siri, ''prevedeva il 15% per tutti con una deduzione fino a tremila euro. Questa e' una fase intermedia ed e' articolata sulle dimensioni del nucleo e sui redditi disponibili: fino a 30mila euro per un single, fino a 55mila euro per i nuclei monoreddito con figli e stiamo pensando di arrivare a 65mila euro per i nuclei con figli ma con piu' redditi disponibili''. Per quanto riguarda la 'famiglia fiscale' ha sottolineato che ''non e' un concetto che si pone in contrasto con la nostra Costituzione''. Siri ha spiegato che non ci sara' una deduzione fissa ma ''sara' un algoritmo a regolarla'' e ''si ridurra' all'aumentare del reddito e al diminuire dei componenti, mentre crescera' se il reddito si riduce e se aumentano i componenti della famiglia''.