FACEBOOK ALLARMA GLI EURISTI

mercoledì 17 luglio 2019Forse più del ''sovranismo'', fa paura alle oligarchie finanziarie dell'euro la nuova valuta virtuale - ma non troppo - che farà circolare Facebook. ''Nessuno puo' accettare che delle multinazionali con oltre un miliardo di utenti si trasformino in Stati privati. E si dotino di un moneta capace di competere con valute sovrane, se non destabilizzare le riserve delle banche centrali, senza obblighi di controllo sui rischi di riciclaggio o di lotta al finanziamento del terrorismo'': lo dice il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, in un'intervista al quotidiano Le Figaro nel giorno del G7 Finanze. Sul tavolo dei lavori a Chantilly, anche il ruolo dei cosiddetti 'stablecoins', le monete virtuali, in particolare, il progetto Libra di Facebook. ''I miei timori su Libra e la mia volonta' di riflettere a una regolazione efficace sono noti. Osservo che il segretario al Tesoro (Usa) ha espresso preoccupazioni simili. Dobbiamo appprofittare delle discussioni a Chantilly per progredire''. Fino ad un possibile divieto? ''Aspettiamo di vedere le valutazioni e le raccomandazioni fatte dai banchieri centrali - risponde Le Maire - sono temi molto sensibili, che riguardano la sovranita' degli Stati e la protezione delle persone. Non si puo' dare luce verde ad un progetto che non fosse inquadrato da una stretta regolamentazione ed efficace''.