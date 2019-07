MINISTRO MACRON CACCIATO

martedì 16 luglio 2019PARIGI - Il ministro francese della Transizione ecologica Francois de Rugy ha presentato le dimissioni, travolto dallo scandalo delle spese pazze quando era presidente dell'Assemblea nazionale. Preso di mira dalle rivelazioni del sito Mediapart sulle sue cene ''informali'' a suon di aragoste giganti e vini da 500 euro la bottiglia e sulla costosa ristrutturazione dell'appartamento di servizio all'Assemblea nazionale, de Rugy fino a qualche giorno fa sosteneva di avere l'appoggio del presidente Emmanuel Macron ed escludeva di lasciare. Il ministro, in un post su Facebook ha detto di aver presentato una denuncia per diffamazione contro Mediapart, spiegando che questo lo ha convinto a ''prendere la distanza necessaria'' per questa ''mobilitazione necessaria per difendersi''. Il ministro ha attaccato ''le parole false'' e ''un partito preso militante che è la consuetudine di questo sito internet''. De Rugy ha detto che ''non ci sono state cene tra amici finanziate dall'Assemblea nazionale'', ma ''cene di lavoro informali'' con ''un paleontologo'', ''un direttore degli studi a Sciences Po'' o ''capi azienda''. Mediapart la scorsa settimana ha descritto una decina di cene, con aragoste e ''grands crus'', che hanno avuto luogo tra ottobre 2017 e giugno 2018, con un numero di invitati tra i sei e i trenta, appartenenti al circolo di amici e relazioni della moglie di de Rugy, Séverine Servat, giornalista di gossip. Tra gli invitati, familiari dell'attuale ministro e amici della moglie. Le foto di madame de Rugy in posa davanti a una bottiglia di Mouton Rothschild 2004 e di monsieur de Rugy davanti a un a tavola adornata di petali di rosa per San Valentino hanno fatto il giro dei social media.