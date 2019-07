GOOGLE PIENO DI SPIE CINESI

martedì 16 luglio 2019Il presidente americano, Donald Trump, ha promesso che ''guardera''' al caso Google dopo che il finanziere (e suo supporter) Peter Thiel ha sostenuto che Google sia un traditore. Secondo il miliardario specializzato in invetsimenti tech, l'Fbi e la Cia dovrebbero indagare per determinare se in Google si siano ''infiltrate'' spie cinesi. Trump ha risposto scrivendo un Tweet e citando la sua trasmissione preferita, Fox and Friends: ''L'investitore miliardario del tech Peter Thiel crede che Google dovrebbe essere indagato per tradimento. Accusa Google di lavorare per conto del governo cinese''. Per Trump, Thiel ''e' un ragazzo brillante che conosce l'argomento meglio di chiunque altro! L'amministrazione Trump guardera' al caso''. Lo stesso Thiel ha sostenuto che Elizabeth Warren e' la candidata democratica ''piu' pericolosa'' alle presidenziali del 2020. In una intervista trasmessa nella serata americana di ieri su Fox, Thiel ha detto che la senatrice progressista ''e' quella che di fatto sta discutendo di economia, che e' la cosa che conta di piu'''. Per lui, gli altri aspiranti alla Casa Bianca sono tutti non interessanti.