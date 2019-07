SANCHEZ VERSO IL BARATRO

martedì 16 luglio 2019MADRID - Sempre peggio, per il leader socialista spagnolo, con lo spettro del ritorno alle urne. Il leader del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e primo ministro incaricato, Pedro Sanchez, ha confessato ieri, 15 luglio, di considerare ormai chiuse le trattative con Podemos sulla formazione del nuovo governo dopo che, secondo quanto da lui stesso riferito, il segretario generale Pablo Iglesias avrebbe rifiutato ''cinque offerte'' e convocato la base per scaricare sui militanti la responsabilita' della sua opposizione al voto di fiducia. Lo scrive il quotidiano spagnolo ''El Pais'', aggiungendo che, dopo aver messo da parte quello che sarebbe dovuto essere il suo ''alleato preferito'', Sanchez starebbe ora lavorando su altre opzioni. Fra queste, ''El Pais'' cita la ricerca di un accordo con Partito popolare, Ciudadanos e con lo stesso Podemos per ottenere l'astensione al voto sull'investitura, permettendogli cosi' di restare alla Moncloa con il solo sostegno dei socialisti. Tuttavia, appare improbabile che Sanchez riesca nell'intento, dato che le forze della destra spagnola hanno trovato un punto d'intesa e quindi alle prossime elezioni politiche anticipate, date ormai quasi per scontate, sembra probabile la loro vittoria.