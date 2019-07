LABURISTA & MILIONI GHEDDAFI

martedì 16 luglio 2019LA VALLETTA - Nuova puntata nella guerra legale in corso da anni nel palazzo di giustizia della Valletta fra la Libia di Tripoli e gli eredi di Muatassim Gheddafi, il quinto figlio del colonnello Muhammar, quello che lo affianco' fino alla morte nel deserto della Sirte il 20 ottobre 2011. In gioco, i circa 90 milioni di dollari depositati presso la Bank of Valletta (Bov), la principale banca di Malta, da prima della rivoluzione. Nell'ultima udienza di un processo cominciato nel 2015 con la richiesta di restituzione presentata alle autorita' maltesi dal Procuratore generale nominato dal governo di al-Sarraj, la difesa nominata dalla vedova del dittatore nonche' madre di Muatassim, Safia Ferkash, ha ribadito la tesi che i fondi fossero frutto di ''attivita' private'' del defunto ex ''crudele playboy'' che incassava decine di milioni di dollari e spendeva cifre folli fra cene, night e shopping in tutto il mondo. Tuttavia, secondo quanto riferiscono oggi i media maltesi, il superavvocato greco ingaggiato da Safia non e' riuscito a fornire dettagli sull' origine e la destinazione dei fondi affidati a due societa' di diritto maltese ed amministrate dal maltese Joe Sammut, un ex tesoriere del partito Laburista. Messo alle strette, l'avvocato Charilaos Oikonomopoulos ha replicato: ''Per avere queste risposte bisognerebbe presentare le domande in Paradiso''.