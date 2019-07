CHI HA SBAGLIATO DEVE PAGARE

martedì 16 luglio 2019GENOVA - ''Ribadisco che chi ha sbagliato deve pagare fino in fondo perche' ci sono famiglie che hanno perso i loro cari e siamo i primi a volere nomi e cognomi, responsabilita' e punizioni esemplari. Poi aspettiamo il parere di avvocati e giuristi. Paghi chi sbaglia: se i vertici hanno sbagliato devono pagare ma non ci devono andare di mezzo i lavoratori. Questo vale sia per Autostrade che per Alitalia''. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini oggi a Genova a chi gli chiedeva la posizione della Lega in merito alla revoca della concessione a Autostrade. ''Conto che venga scelta la soluzione piu' utile per il Paese. Senza pregiudizi - ha detto Salvini -. Non avendo mai incontrato nella vita il signor Benetton o qualcuno dei suoi familiari a differenza di quello che qualche fenomeno andava sostenendo, abbiamo bisogno di un'Alitalia che funzioni e di un sistema autostradale efficace ed efficiente.