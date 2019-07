LEGA:RUSSIA SENEGAL BRASILE

lunedì 15 luglio 2019''Basta cercare fantasmi, fare cinema o creare gossip. La Lega va in Russia per aiutare le imprese cercando di riparare i danni provocati dalle sanzioni e non per fantomatiche operazioni milionarie''. Così Gianmarco Senna, consigliere regionale della Lombardia della Lega spazza via la ridda di voci attorno all'inchiesta che vedrebbero un partito alla caccia di finanziamenti illeciti in Russia. ''Le pmi hanno perso miliardi di euro ed è normale intervenire dato che come partito siamo sensibili e attenti a chi produce ricchezza e lavoro. Quindi è ovvio che sia stato in Russia. Dove è il problema? Savoini? Savoini va avanti e indietro dalla Russia e allora?''. Senna spiega che non è da ieri che la Lega e' attenta all'internazionalizzazione, andando direttamente nei posti dove è necessaria una presenza politica del nostro paese, troppo spesso mancata in passato. ''Siamo andati anche in Senegal, ma fa meno scalpore, non interessa e quindi non se ne parla. In Regione Lombardia abbiamo organizzato un bellissimo focus sul Brasile ma non ne parla nessuno, un altro sull'Etiopia ne faremo anche uno sugli Usa. Speriamo non esca la notizia che prendiamo soldi anche da lì''. L'esponente della Lega ritiene che si debba recuperare il buon senso ''e non andare a caccia di fantasmi. La realtà è che in Russia ti trovi aziende che ormai producono la mozzarella, e questo è un fallimento per il sistema Paese. Io presiedo la commissione Attività produttive della Regione ed è mio dovere cercare di recuperare il gap accumulato, Gap che guarda caso non ha la Germania che, nonostante tutto, ha difeso i suoi interessi senza arrivare al suicidio commerciale come noi''.