PD RADDOPPIA COSTO BIGLIETTI

lunedì 15 luglio 2019''In otto anni di governo della citta' il centrosinistra ha raddoppiato il costo del biglietto portandolo da 1 euro a 2'': lo denuncia Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore lombardo alla Sicurezza in risposta alla lettera di Sala ai cittadini. ''L'azienda continua da anni a dire che ha aumentato i controlli per contrastare l'evasione, intanto per sua stessa ammissione sulle linee piu' pericolose nel 2017, 1 persona su 4 non pagava il biglietto - afferma De Corato -. E sempre per sua stessa ammissione nel 2018 le sanzioni comminate agli evasori del biglietto furono 296.134. Ne vennero pagate solo 144.808, meno della meta' ovvero il 48,9% con un ammanco per l'azienda di 4,8 milioni di euro. Dati che Sala si e' scordato di inserire nella sua lettera aperta ai cittadini''. ''A inizio anno e' stato finalmente ripristinato il Nucleo di Tutela del Trasporto Pubblico, molto attivo con le giunte di centrodestra quando contava 50 uomini. Peccato che oggi sia composto da un numero davvero irrisorio di agenti di Polizia Locale, all'incirca 4, e che, di conseguenza, i mezzi continuino ad essere non presidiati e lasciati alla merce' di delinquenti e sbandati'', denuncia ancora l'assessore.