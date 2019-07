CENTINAIO: NO AL MERCOSUR!

lunedì 15 luglio 2019L'Italia non vuole accettare l'accordo commerciale con il Mercosur per quanto riguarda le transazioni agro-alimentari. Lo ha spiegato il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio a margine del Consiglio Ue a Bruxelles. ''All'interno del mondo agricolo non ce n'è uno che mi dica che è favorevole, la posizione che ho espresso a Salvini, Conte e Di Maio è quella di una contrarietà del mondo agricolo italiano. Non beneficeremo del Mercosur, non veniamo tutelati dal Mercosur, avremo un'invasione di prodotti a breve, medio e lungo termine. Oggi come oggi, dire sì al Mercosur vuol dire puntarsi una pistola alla tempia'', ha detto il ministro aggiungendo che l'Italia ''esprime preoccupazione perché il documento sull'accordo non è stato condiviso''. Dopo anni di negoziati, la Commissione europea ha raggiunto un accordo commerciale che prevede l'abolizione di gran parte dei dazi doganali con il blocco del Mercosur che comprende comprendente l'Argentina, il Brasile, il Paraguay e l'Uruguay. L'intesa, che non piace al mondo agricolo, ha trovato consensi invece nel mondo industriale italiano che spinge per l'approvazione del trattato. ''Vedremo chi avrà ragione'' ha concluso il ministro. Per entrare in vigore l'accordo dovrà essere approvato da tutti gli stati membri e dal Parlamento europeo.