GRECIA: BASTA MIGRANTI!

lunedì 15 luglio 2019Il nuovo governo greco, guidato da Kyriakos Mitsotakis, ha stabilito sei priorita' per limitare l'impatto dei flussi migratori. L'esecutivo di Atene si e' riunito oggi alla presenza del commissario europeo per l'Immigrazione, Dimitris Avramopoulos. In questo contesto, Mitsotakis ha posto l'attenzione sulla necessita' di migliorare le condizioni di vita nei centri di accoglienza per migranti e rifugiati e sulla protezione dei minori non accompagnati. Durante il suo incontro con il ministro della Protezione dei cittadini Michalis Chrysochoidis, il vice ministro per le Politiche migratorie Giorgos Koumoutsakos e il ministro per le Politiche marittime Yiannis Plakiotakis, il premier ha chiarito che la ''seconda priorita''' consiste nel rafforzare la guardia dei confini comuni della Grecia e dell'Unione europea, in particolare quelli marittimi, con un piano globale che metta le forze europee sotto il comando delle autorita' elleniche. In terzo luogo, Mitsotakis ha chiesto ai ministri di rivedere il sistema di concessione del diritto di asilo entro la fine dell'anno allo scopo di renderlo piu' rapido ed efficace. La quarta priorita' riguarda la corretta attuazione di un accordo firmato tra l'Unione europea e la Turchia nel 2016 per i rimpatri dei migranti allo scopo di allentare le pressioni sulle isole dell'Egeo orientale. Il quinto e' legato al completamento dei lavori di ristrutturazione di un centro di accoglienza sull'isola di Samos dove l'emergenza sovraffollamento e' all'ordine del giorno. Infine, Mitsotakis punta al fatto che la Grecia adotti regolamenti europei relativi alla sicurezza dei cittadini.