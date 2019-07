CONTE HA FIDUCIA IN SALVINI

lunedì 15 luglio 2019MOSCA - L'agenzia di stampa russa Tass riporta la notizia della fiducia del premier italiano Giuseppe Conte sulla tenuta del governo dopo le rivelazioni di Buzzfeed. ''Savoini non ha mai avuto un incarico di governo quindi il fatto che questa indagine, che al momento riguarda solo lui, possa mettere a rischio la tenuta del Governo, mi sembra un'osservazione impropria'', aveva detto ieri Conte in una dichiarazione rilanciata oggi dalla Tass, anche con la fiducia del premier nel ministro degli Interni e il racconto dell'avvio dell'inchiesta della procura di Milano per corruzione internazionale ''in cui il principale sospetto è uno dei collaboratori di Salvini, il capo dell'Associazione Lombardia russia Gianluca Savoini''. La Tass rende anche conto della precisazione del premier italiano, che aveva sottolineato di non aver invitato lui tutti i partecipanti alla cena di Villa Madama e della dichiarazione del Cremlino, per cui dalle trascrizioni dell'audio diffuso da Buzzfeedd non consegue nulla e che quindi non c'è nulla da commentare sulla vicenda.