SPACCIATORI: 40% STRANIERI

lunedì 15 luglio 2019Record di sequestri, i più alti dal 1985 a oggi. Il dato è direttamente proporzionale all'incremento dei consumi di sostanze stupefacenti. E' la fotografia del fenomeno contenuta nella relazione annuale pubblicata sul sito della 'Direzione centrale per i Servizi antidroga della polizia di Stato'. Quasi la metà degli spacciatori denunciati dalla polizia nel 2018 è straniero. Marocchini, nigeriani, albanesi, costituiscono il 40 per cento delle persone che si sono rese responsabili di reati connessi al traffico di sostanze nel nostro Paese. Sono diminuiti invece i 'pusher' minorenni. Sul fronte dei consumi, cresce l'assunzione di droghe sintetiche: due i morti (uno nel 2017) stroncati dagli omologhi sintetici del Fentanil. In totale i decessi per overdose nel 2018 sono stati 334, con un'impennata del 12,84% rispetto all'anno precedente. Dal 1973, anno di inizio delle rilevazioni in Italia, sono state complessivamente 25.405 le morti causate dal consumo di stupefacenti. Particolare attenzione è stata dedicata alle operazioni di contrasto alla cosiddetta canapa 'light'. I controlli effettuati dalle forze di polizia in circa 120 punti vendita hanno portato al sequestro complessivo di circa 605 chili di infiorescenze e alla denuncia di 111 persone. ''Nessuna tolleranza per la droga e per i venditori di morte - afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini - grazie alle forze dell'ordine e agli inquirenti che tengono sempre alta la guardia. Da parte nostra, siamo orgogliosi di aver avviato alcune iniziative come le 'scuole sicure' per moltiplicare i controlli e la caccia ai pusher. ''Senza dimenticare le iniziative dei prefetti sulle grandi piazze di spaccio in Italia''.