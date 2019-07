RETROSCENA RUSSO

lunedì 15 luglio 2019L'ex vicepresidente di Confindustria Russia, Fabrizio Candoni, intervistato dal Corriere della Sera e da La Stampa, dice di essere stato con Matteo Salvini a Mosca il giorno prima dell'incontro al Metropol e di avergli sconsigliato di partecipare. Lui e il vicepremier leghista sono amici da tempo, ''abbiamo la casa a Pinzolo, i nostri figli piccoli giocano assieme. Sono io che quattro-cinque anni fa l'ho portato da Putin per riconoscere la Crimea. Gli ho portato fortuna: stava al 2% (alle Europee del 2014 la Lega era al 6,2%, ndr ) e ora e' al 40% (il 26 maggio ha preso il 34,3%, ndr)'' spiega al Corriere. E aggiunge: ''L'ultima volta che ci siamo visti e' stato mi pare un mese e mezzo fa. Gli ho rinnovato il consiglio di stare attento, lui non ha questa percezione. E' come una Madonna incoronata, si fa portare ovunque ma dovrebbe avere filtri e anticorpi''. Secondo Candoni, lo scorso 18 ottobre, ''C'e' stata una grande, grandissima improvvisazione, con persone che fanno mestieri che non sanno fare'', dice a La Stampa. E su Gianluca Savoini, poi, aggiunge: ''e' un idealista, crede davvero alla madre patria Russia, lui ha queste tendenze molto destroidi, il mito dell'uomo forte. Ma e' ingenuo, ed e' finito in una storia piu' grossa di lui. E direi anche un po' stupido, perche' e' abbastanza ricollegabile all'attuale vicepresidente del Consiglio''.