CALA DEBITO PUBBLICO ITALIA

lunedì 15 luglio 2019A maggio il debito delle Amministrazioni pubbliche e' stato pari a 2.364,7 miliardi, in diminuzione di 8,7 miliardi rispetto al mese precedente. E' quanto emerge dal report statistico ''Finanza pubblica: fabbisogno e debito'' di Bankitalia. L'andamento riflette la riduzione delle disponibilita' liquide del Tesoro (11,3 miliardi, a 47,2; erano pari a 57,6 miliardi a maggio 2018), solo parzialmente compensata dal fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (1,1 miliardi) e dall'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del tasso di cambio (1,6 miliardi). Con riferimento ai sottosettori il debito delle Amministrazioni centrali e' diminuito di 8,7 miliardi; il debito delle Amministrazioni locali e quello degli Enti di previdenza sono rimasti pressoche' invariati. Da palazzo Koch rilevano, inoltre, che a maggio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 34,1 miliardi, in aumento dell'1,6 per cento (0,5 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2018. Nei primi cinque mesi del 2019 esse sono state pari a 156,7 miliardi, in aumento dello 0,9 per cento (1,4 miliardi) rispetto al corrispondente periodo del 2018; al netto di alcune disomogeneita' contabili, si puo' stimare che la dinamica delle entrate tributarie sia stata piu' favorevole.