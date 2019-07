BIGLIETTO TUTELA ONESTI

sabato 13 luglio 2019''Far rispettare le norme di buona convivenza, come il pagamento del biglietto dell'autobus, e' un dovere. Anche per rispettare i cittadini onesti, italiani o stranieri che siano''. Lo scrive, in una lettera alla Liberta' di Piacenza, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto a proposito degli episodi di sicurezza sugli autobus piacentini denunciati dal giornale. ''Dei venti reati accertati sui mezzi della societa' di Tpl Seta a Piacenza nei primi sei mesi del 2019 - scrive Salvini - 15 furti sono opera di ignoti, mentre in altri 5 casi i protagonisti sono stati degli extracomunitari, accusati di interruzione di pubblico servizio, violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicare le proprie generalita'. Il 65% di chi viaggia senza biglietto e' straniero''. Il Viminale, scrive Salvini, ha previsto 172 poliziotti in piu' in tutta l'Emilia-Romagna e stanziati 556.880 euro per la sicurezza per dodici Comuni del Piacentino. ''Sono diminuiti i reati - prosegue - l'obiettivo e' fare di piu' e meglio. Far rispettare le norme di buona convivenza come il pagamento del biglietto dell'autobus e' un dovere. Ho letto su Liberta' di episodi di aggressioni, anche molto violente, e insulti nei confronti degli operatori. E' inaccettabile''.