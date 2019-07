PALAMARA: STOP STIPENDIO

venerdì 12 luglio 2019Il pm Luca Palamara viene sospeso da funzioni e stipendio perché tentando di favorire candidati da lui preferiti ha compromesso la sua credibilità professionale e messo a rischio quella del Consiglio superiore della magistratura. È questa la sintesi della decisione presa dalla sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli che dà seguito a quanto chiesto dal procuratore generale dimissionario Riccardo Fuzio.La difesa di Palamara, indagato per corruzione a Perugia, assicura che presenterà ricorso in Cassazione. Intanto il magistrato dovrà lasciare il suo incarico a Piazzale Clodio, mentre il Csm motiva la decisione presa con parole dure: ''La gravità dei fatti contestati - si legge - unitamente alla notorietà della vicenda, ha irrimediabilmente compromesso, al momento, la credibilità, il prestigio e l'immagine dell'incolpato''. La condotta di Palamara avrebbe ''inteso proprio a favorire indebitamente, per ragioni legate non alla professionalità dei candidati preferiti (che non è qui in discussione), ma a propri interessi personali, alcuni candidati, con necessario pregiudizio di altri ignari colleghi''.Poco importa che Palamara neghi di aver mai voluto condizionare l'autonomia dell'organo di autogoverno dei magistrati e assicuri di non aver mai ricevuto soldi e vacanze per facilitare imprenditori a lui vicini. Dall'inchiesta perugina, oltre alle presunte corruzioni, emergono incontri tra l'ex presidente dell'Anm, parlamentari e altri membri del Csm, che a seguito dello scandalo hanno lasciato gli incarichi, e il fascicolo ''ha avuto una risonanza mediatica nazionale (e anche sovranazionale) di enorme impatto, avendo anche contribuito a porre in pericolo la credibilità del Csm.