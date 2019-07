RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

venerdì 12 luglio 2019Le procedure per le nomine ai vertici degli uffici giudiziari devono essere ''inderogabilmente'' avviate e istruite ''secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti'', fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente e procuratore generale della Cassazione. Lo prevede la bozza di riforma messa a punto dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, che riunisce in un unico ddl delega le nuove norme sul processo civile e su quello penale, nonche' quelle in materia di ordinamento giudiziario e Csm. La riforma introduce nell'iter per le nomine anche ''l'obbligo di audizione dei candidati, dei rappresentanti dell'avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati e di specifica considerazione degli esiti di tali audizioni nell'ambito della valutazione complessiva''. Nella bozza si prevede anche ''una fascia riferita all'aspirante di maggiore anzianita' nel ruolo'', oltre all'introduzione di ''puntuali parametri indicatori'' ai fini della nomina alle funzioni direttive.