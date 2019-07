SALONE AUTO SARA' A MILANO

venerdì 12 luglio 2019Trasloco ormai alle porte: Torino perde, Milano vince. Parliamo del Salone dell'Auto che aveva ricadute economiche superiori a 4 milioni per Torino. Secondo l'ultimo dato disponibile, la dimensione economica dell'impatto e' arrivata in passato a 4,2 milioni di euro, grazie ai visitatori, al ricorso a fornitori locali e alle risorse portate dalle case automobilistiche. Il calcolo e' stato fatto l'anno scorso sull'edizione 2017, dall'Osservatorio Culturale del Piemonte, per conto della Camera di commercio. Le stime sulla ricaduta economica generata sono state calcolate in relazione al pubblico ''core'', motivato a partecipare al Salone: la spesa generata da questi utenti e' stata di circa 2,4 milioni di euro. La ricaduta addizionale, tuttavia, deve anche comprendere i costi di produzione dell'evento, pari ad altri 1,5 milioni di euro, che sono rimasti sul territorio perche' hanno riguardato fornitori dell'area di Torino. Infine, il Salone dell'Auto ha funzionato anche come ''attrattore'' di risorse esterne, portate a Torino dalle case automobilistiche partecipanti alla manifestazione: in questo caso, la stima della ricaduta economica generata sul territorio e' stata di 200-250.000 euro. Da considerare che il numero di visitatori e' passato dai 300 mila della prima edizione del 2015, ai 650 mila nel 2016, a 700 mila nel 2017, 600 mila nel 2018 e a oltre 700 mila nel 2019. Un indicatore significativo viene dall'andamento del mercato alberghiero: il 19 giugno, data di inizio del Salone, l'occupazione delle camere di hotel torinesi ha raggiunto il 90,5%. Nel periodo compreso tra il 2 e il 29 giugno, l'occupazione delle camere e' stata pari al 70,8%, contro il 67,6% del 2018.