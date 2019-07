UE, FACCIATA PER LA LEYEN

venerdì 12 luglio 2019Per il ministro della Difesa tedesco Ursula von der Leyen, l'approvazione della sua nomina a presidente della Commissione europea, sui cui il Parlamento europeo votera' il 16 luglio prossimo, e' un autentico ''percorso a ostacoli''. In questo modo, il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'' descrive le difficolta' per von der Leyen di trovare la maggioranza di 376 eurodeputati necessari ad approvare la sua nomina alla guida della Commissione. Favorevole e' soltanto il Partito popolare europeo (Ppe), che conta 182 seggi. Contrari, invece, i 41 eurodeputati della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica (Gue/Ngl) e i 74 del Partito verde europeo. Nell'Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D), che conta 154 seggi, regna l'indecisione circa la nomina di von der Leyen a presidente della Commissione europea. I 16 eurodeputati del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) sono infatti contrari, mentre gli altri membri di S&D ''potrebbero trovare difficile votare contro la prima donna alla guida della Commissione''. A favore di von der Leyen pare propendere il gruppo liberale Renew Europe, formato da 108 eurodeputati, che decidera' sull'approvazione della nomina del ministro della Difesa tedesco alla presidenza della Commissione europea ''nella prossima settimana''. Intanto, conclude la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', ''l'offensiva di charme'' attuata da von der Leyen durante le audizioni dinanzi ai gruppi del Parlamento europeo non pare aver funzionato.