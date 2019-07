SPAGNA: ELEZIONI VICINISSIME

venerdì 12 luglio 2019Non si placano le tensioni fra il Partito socialista operaio e il presunto ''alleato privilegiato'' Podemos. Lo scrive il quotidiano spagnolo ''El Pais'', spiegando che ieri, 11 luglio, il primo ministro incaricato, Pedro Sanchez, e' tornato a cercare di trattare con Pablo Iglesias, questa volta telefonicamente, nella speranza di trovare un accordo per ottenere i voti necessari a restare alla Moncloa, a meno di due settimane dalla sessione plenaria in cui chiedera' la fiducia. Il tentativo del socialista, pero', si e' concluso con l'ennesimo buco nell'acqua perche', secondo quanto si apprende, Iglesias avrebbe respinto la sua proposta di scegliere alcuni ministri a patto che siano indipendenti o del partito ma tecnici, quindi non della direzione. L'offerta, pero', non e' piaciuta al leader della formazione viola che l'ha rispedita al mittente spiegando di non voler accettare alcun veto. Sanchez, dal canto suo, e' invece tornato a respingere l'ipotesi di un governo di coalizione in quanto, ha detto, ci sarebbero ''troppe e gravi discrepanze di fondo'' fra Psoe e Podemos su temi di Stato fondamentali come ad esempio la questione catalana.