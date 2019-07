STRAGE BOLOGNA VERITA' ALTRA

giovedì 11 luglio 2019''Gli atti secretati possono essere negativi per l'incolumità dello Stato italiano: tra questi molti riguardano la STRAGE di Bologna e alcuni si intersecano con il Caso Moro. Durante i lavori della Commissione, l'onorevole Giovanardi più volte è intervenuto chiedendo che gli atti fossero desecretati. Io, come punto di riferimento del Pd, ho sempre sostenuto che quegli atti andassero desecretati ma come commissione, avuto accesso agli atti, abbiamo preso l'impegno di non riferire il contenuto perché violeremmo il segreto di Stato''. Lo ha detto all'Adnkronos Gero Grassi, già membro dell'ultima Commissione Moro. In un articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, aveva già spiegato: ''Ho avuto modo di leggere la documentazione ma non posso parlarne. Mi arresterebbero se lo facessi ed alcuni sarebbero felici. Gli atti non vanno nella direzione dei processi''. ''Se lì sta la verità e non è trasmissibile - ha aggiunto Gero Grassi all'Adnkronos - significa che la verità processuale non è verità. Anche Cossiga si rese conto che non erano stati i neofascisti e disse che c'entravano i palestinesi. In questo contesto oggi il dato certo è che la verità non è quella che sappiamo ma non si può rivelare''. L'acquisizione di quegli atti è stata chiesta in sede di processo sulla STRAGE del 2 agosto 1980 (attualmente in corso a Bologna) dagli avvocati della difesa dell'ex Nar Gilberto Cavallini, Alessandro Pellegrini e Gabriele Bordoni, e tuttavia rigettata dal presidente della Corte d'Asside Michele Leoni prima e dalla Presidenza del Consiglio del Ministri poi, cui i due avvocati di Cavallini si erano rivolti in un ultimo tentativo.