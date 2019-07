ATTACCHI CONTINUI ALLA LEGA

giovedì 11 luglio 2019''La nuova Europa non nasce molto bene, distribuiscono poltrone e poltroncine a tutti ma non ai leghisti''. Lo dice in diretta Facebook il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. ''Il partito piu' votato d'Italia e d'Europa - continua - non deve avere ne' una presidenza ne' una vicepresidenza perche' i leghisti sono razzisti, nazisti, fascisti, populisti. E poi prendono soldi... in Russia, in Africa, negli Stati Uniti, in Groenlandia. Zero, zero. Da Mosca ho sempre portato a casa matrioske e Masha e Orso per mia figlia. Chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire. Siamo scomodi, mi e' evidente. Siamo indagati, ascoltati e processati, in Italia e non solo in Italia, mi e' evidente. Sono e siamo minacciati quotidianamente con i proiettili, mi e' evidente. Pero' voglio un governo che corre, che libera, che cresce''.