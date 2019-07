SONDAGGIO: BOOM LEGA 37,7%

giovedì 11 luglio 2019La Lega vola nei sondaggi e tocca il picco del 37,7%: e' il dato piu' significativo che emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi. Altri elementi significativi il calo di M5s, la tenuta del Pd e il sorpasso a destra di Fratelli d'Italia nei confronti di Forza Italia. In dettaglio, il partito di Salvini guadagna ben due punti percentuali, portandosi appunto al 37,7%. E' probabile che il Carroccio abbia beneficiato delle vicende legate alle navi Ong che soccorrono i migranti. Al secondo posto, staccatissimo dalla Lega, il Pd, stabile al 23,2%, mentre M5s perde un punto secco, calando al 17,2%. A destra, FdI scavalca FI (7,0% contro 6,9%), mentre, guardando nel centrosinistra, si segnala una buona performance dei Verdi che guadagnano 0,4 punti, portandosi al 2,2%. In flessione, invece, +Europa (2,5%) e La Sinistra (1,6%). SUPERMEDIA LISTE Lega 37,7 (+2,0) PD 23,2 (=) M5S 17,2 (-1,0) Forza Italia 6,9 (-0,8) FDI 7,0 (+0,2) +Europa 2,5 (-0,3) Verdi 2,2 (+0,4) La Sinistra 1,6 (-0,2) SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO Maggioranza di governo 54,9 (+1,0) Opposizione di centrosinistra 27,2 (-0,7) Opposizione di centrodestra 14,0 (-0,5) SUPERMEDIA COALIZIONI POLITICHE 2018 Centrodestra 51,7 (+1,5) Centrosinistra 25,6 (-0,5) M5S 17,2 (-1,0) LeU 1,6 (-0,2) Altri 3,9 (+0,2)