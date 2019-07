DI MAIO: 500 MLN RISPARMIATI

giovedì 11 luglio 2019''E' la fine di un'ingordigia politica andata avanti per decenni, un'altra promessa mantenuta che aspetta la votazione, verosimilmente nei primi giorni di settembre''. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio davanti al Senato, dopo l'approvazione del ddl sul taglio dei parlamentari. ''Questo è l'ultimo dei passaggi prima della votazione definitiva alla Camera - ha aggiunto Di Maio - una riforma che per sempre taglierà le poltrone e farà risparmiare circa 500 milioni di euro a legislatura. Con questi soldi possiamo acquistare 2.500 autobus, costruire asili. Soldi che saranno restituiti alla comunità''. ''Questo e' l'ultimo dei passaggi prima della votazione definitiva alla Camera. Taglieremo poltrone e metteremo questi soldi nelle cose importanti per i cittadini italiani. Il taglio dei parlamentari e' la fine di un'ingordigia politica che e' andata avanti per decenni. E' un'altra promessa mantenuta che adesso aspetta l'ultima votazione alla Camera, verosimilmente nei primi giorni Di settembre, ed e' un'occasione per ribadire il nostro modo Di amministrare lo Stato: tagliamo privilegi, tagliamo ai politici e restituiamo al popolo''.