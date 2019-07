ITALIA TURCHIA LASCIATE SOLE

giovedì 11 luglio 2019L'Italia, cosi' come in passato la Turchia, e' stata lasciata sola dall'Unione europea nella gestione del dossier migranti. Lo ha detto l'ambasciatore turco a Roma, Murat Salim Esenli, nel corso di un briefing con i giornalisti italiani organizzato dalla sede diplomatica in occasione del terzo anniversario del fallito colpo di Stato del 2016, che ricade il 15 luglio. Il diplomatico ha espresso ''piena solidarieta''' nei confronti dell'Italia, che non ha ricevuto adeguato sostegno da Bruxelles rispetto alla gestione dei flussi migratori irregolari provenienti dal Nord Africa. Salim Esenli ha ricordato come la Turchia, da parte sua, abbia accolto finora 4,2 milioni di profughi, tra cui 3,6 milioni di siriani. Nonostante i precedenti appelli di Ankara, l'Ue si e' decisa ad aiutare la Turchia solo nel 2015, quando l'ondata di profughi si e' diretta verso l'Europa, ponendo le basi per l'accordo firmato l'anno successivo. Tuttavia, ha ricordato l'ambasciatore, finora Bruxelles non ha tenuto fede a tutti gli impegni assunti in quella sede: finora, su un totale di 3+3 miliardi di dollari previsti dall'intesa, l'Unione europea ha stanziato a favore della Turchia solo 2,2 miliardi di dollari.