GRAVE MINACCIA A SALVINI

giovedì 11 luglio 2019''Purtroppo non passa giorno senza che Matteo Salvini non riceva gravi minacce di morte, come i proiettili inviati oggi. Ma penso purtroppo alle scritte sui muri inneggianti al suo omicidio, all'omelia di un sacerdote che invita all'odio contro Salvini, ad una scritta esposta sul balcone dell'Universita' Statale di Milano che invitava a sparare a Salvini e a ucciderlo, ai fantocci con la sua faccia bruciati nelle piazze''. Lo afferma in una nota il leghiasta Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato ''L'ho già detto e lo ripeto, perché io gli anni '70 li ho vissuti: queste non sono bravate, qui parliamo di minacce di morte, come quelle che riceveva Aldo Moro quarant'anni fa. Allora - sostiene Calderoli - chi stava dietro a questi fanatici taceva per convenienza politica, poi diventata connivenza. Oggi qualcuno fermi questa deriva pericolosa, che abbiamo già vissuto e purtroppo sappiamo quanto è costata in vite umane. Qualcuno la fermi prima che ci scappi il morto. Un abbraccio a Matteo Salvini, che conosco bene e non si fa intimidire da nulla: vai avanti, siamo tutti con te.