BUZZFEED FABBRICA DI BUFALE

giovedì 11 luglio 2019''E' chiaramente un attacco politico a Matteo Salvini''.Il presidente dell'associazione Lombardia-Russia, Gianluca Savoini, in una intervista a ''La Stampa'' spiega: ''Perche', qualcuno ha dubbi che questo finto scoop di Buzzfeed sia un'attacco politico a un leader sulla cresta dell'onda, che gode di un largo consenso in Italia? Sono gli stessi che hanno attaccato Trump mentre il Russiagate e' finito nel nulla, fallito. E' tutto cosi' ridicolo, buffonate. Ne' un rublo, ne' un soldo''. Savoini stava al Metropol di Mosca, si sente la sua voce che parla con imprenditori italiani, russi, tutti impegnati a discutere di affari, forniture di carburante. ''Erano persone che avevo incontrato poche ore prima al convegno organizzato dalla Confindustria alla quale era presente anche Salvini. Nella hall dell'albergo mi hanno riconosciuto e ci siamo messi a parlare. Se c'era da discutere di qualcosa di veramente riservato secondo lei ce ne stavamo nella hall o saremmo andati in una sala riservata? Gli imprenditori parlavano di affari, facevano previsioni, citavano percentuali, tutte cose di cui io non capisco nulla. Non so nemmeno la differenza tra diesel e benzina (ride). Io come presidente dell'Associazione Lombardia-Russia mi occupo di cultura''. ''Io - aggiunge - ero a Mosca per chiaramente incontrare persone legate ai musei, volevano organizzare una mostra di quadri, attivita' comuni tra il Bolshoi e la Scala di Miliano. Deve essere chiaro una cosa: io sono un leghista dai primi anni Novanta, conosco Salvini da 25 anni, ma non sono un suo emissario, non ho nessun mandato a trattare alcunche' per conto della Lega'' Il che, è assolutamente vero.