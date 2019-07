FED TAGLIA TASSI A FINE MESE

mercoledì 10 luglio 2019Un taglio di tassi da parte della Federal Reserve e' dato per certo a fine mese. A fotografare le attese del mercato e' il FedWatch del gruppo CME, secondo cui una riduzione del costo del denaro e' data al 100% nella riunione del 30 e 31 luglio prossimi. Le probabilita' di un taglio di un quarto di punto percentuale sono pari all'83,8%. Il discorso odierno al Congresso Usa del governatore Jerome Powell - che ha portato l'S&P 500 a conquistare per la prima volta la soglia dei 3mila punti - ha quintuplicato le probabilita' di un taglio di 50 punti base: le chance sono passate a oltre il 16% dal 3,3% di ieri dopo essere arrivate al 29,2% la settimana scorsa, prima della diffusione venerdi' scorso di un ottimo rapporto sull'occupazione americana a giugno. Morgan Stanley continua ad aspettarsi un taglio di mezzo punto percentuale alla luce di quattro fattori: una economia globale che negli ultimi nove mesi ha perso slancio, tensioni commerciali che restano un peso sulla fiducia delle aziende, aspettative sull'inflazione che stanno di nuovo scivolando e il rischio di una stretta ''non lineare'' delle condizioni finanziarie nel caso in cui i rischi al ribasso si materializzino. Alla luce di questo, Morgan Stanley sostiene che serva una risposta ''forte'' da parte della Fed per ''mantenere accomodanti le condizioni finanziarie e fornire supporto al ciclo'' economico. Per gli analisti, ''e' meglio agire piu' rapidamente e in modo piu' aggressivo in anticipo per prevenire un indebolimento netto e prolungato dell'economia''. D'altra parte, fa notare Morgan Stanley, il 25 giugno scorso lo stesso Powell aveva detto che ''prevenire e' meglio che curare''.