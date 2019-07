BOOM PIL POLONIA 2019: +4,4%

mercoledì 10 luglio 2019VARSAVIA - L'economia della Polonia e' cresciuta del 5,1 per cento nel 2018 e nel primo trimestre di quest'anno e' rimasta forte all'1,5 per cento trimestre su trimestre, principalmente grazie agli investimenti e ai consumi privati e pubblici. Si prevede che la crescita sara' del 4,4 per cento nel 2019 e del 3,6 per cento nel 2020. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'estate della Commissione europea. Secondo l'esecutivo europeo, la fiducia delle imprese in generale e' al di sopra delle medie a lungo termine, e la fiducia dei consumatori si e' mantenuta alta. Il consumo privato dovrebbe rafforzarsi nella seconda meta' del 2019 e all'inizio del 2020, poiche' nuovi trasferimenti fiscali e tagli delle tasse aumenteranno il reddito disponibile delle famiglie. Insieme a una forte crescita dei salari e alle tendenze favorevoli del mercato del lavoro, questo dovrebbe sostenere la fiducia dei consumatori. Nel complesso, si prevede che la crescita del Pil reale sia al 4,4 per cento nel 2019 e al 3,6 per cento nel 2020. L'inflazione e' aumentata nel secondo trimestre del 2019, con aumenti salariali piu' rapidi visibili n molti settori, in particolare nei servizi e nei prodotti alimentari. Si prevede un aumento dall'1,2 per cento nel 2018 al 2,1 per cento nel 2019 prima di aumentare ulteriormente al 2,7 per cento nel 2020. Si prevede che la crescita dei salari avra' un impatto particolarmente forte sui prezzi dei servizi nell'orizzonte di previsione. Si prevede che l'inflazione dei prezzi dell'energia rimarra' bassa nel 2019 e aumentera' all'inizio del 2020, in seguito alla rimozione dei controlli amministrativi sui prezzi dell'elettricita'.