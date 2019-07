PIL SLOVACCHIA 2019 +3,6%

mercoledì 10 luglio 2019La crescita economica in Slovacchia rimane forte, ma si prevede una moderazione dal 4,1 per cento nel 2018 al 3,6 per cento nel 2019 e al 3,3 per cento nel 2020. Queste le previsioni economiche d'estate della Commissione europea. Il risultato è comunque entusiasmante, e rappresenta una crescita sette volte superiore a quella della Germania. Le condizioni restano favorevoli alla domanda interna, alimentando la crescita del Pil, sebbene a un ritmo un po' piu' lento rispetto al 2018. Pur rimanendo il fattore chiave della crescita complessiva, la crescita dei consumi privati dovrebbe rallentare leggermente nel 2019 e 2020 rispetto all'anno precedente. Nel primo trimestre del 2019, l'economia e' cresciuta dello 0,9 per cento, sostenuta principalmente dalle esportazioni nette. Nonostante le crescenti preoccupazioni sulle prospettive di commercio globale, le esportazioni nette dovrebbero stimolare la crescita economica in modo significativo nel 2019, non da ultimo a causa dell'aumento dei volumi di produzione nel settore automobilistico orientato all'esportazione. Questi probabilmente aiuteranno a controbilanciare la moderazione della domanda globale. Inoltre, il mix di prodotti di esportazione della Slovacchia si e' dimostrato relativamente resistente a questa moderazione.