MISSILI FRANCESI IN LIBIA

mercoledì 10 luglio 2019Quattro missili provenienti dalla Francia sono stati ritrovati nell'arsenale di una base di Khalifa Haftar a Gheryan, una localita' a sud di Tripoli occupata durante l'offensiva del generale ribelle: l'informazione, riferiscono fonti di stampa concordanti, e' stata confermata oggi dal governo di Parigi. Il caso era finito nei giorni scorsi sulle pagine di quotidiani nazionali e internazionali. Ancora ieri, consiglieri militari francesi avevano smentito l'ipotesi di un trasferimento delle armi ad Haftar. I missili sarebbero di tipo Javelin. Un modello, questo, ha ricostruito il New York Times, di norma venduto dagli Stati Uniti ai loro alleati piu' stretti a un prezzo di circa 170mila dollari l'uno. Della conferma giunta oggi da Parigi ha riferito tra gli altri l'emittente Radio France Internationale. Secondo questa ricostruzione, fornita dal ministero della Difesa, erano stati acquistati dagli Stati Uniti e poi trasferiti in Libia nelle disponibilita' di unita' anti-terrorismo francesi. In un secondo momento, sempre stando alla versione di Parigi, i Javelin sarebbero stati danneggiati e trasferiti in un deposito. Con un raggio di azione di due o tre chilometri, i Javelin sono utilizzati contro mezzi blindati, carri armati o elicotteri in volo a bassa quota. ''Sarebbe un fatto gravissimo, chiederemo spiegazioni: dobbiamo lavorare tutti insieme per pacificare la Libia, non per armare gruppi che poi attaccano obiettivi civili''. Ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito all'ammissione di Parigi sulla presenza di suoi missili in una base usata da forze leali all'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar.