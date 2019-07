GIORGETTI: SERVE SOVRANISMO

mercoledì 10 luglio 2019''La globalizzazione ha creato sproporzioni di reddito e distanze assurde, le soluzioni globalizzanti hanno fallito e il disastro lo vediamo sul territorio. Per recuperare ci vuole il sovranismo''. Cosi' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento alla conferenza nazionale organizzativa della Cisl. ''La concorrenza dell'Oriente ci sta 'cinesizzando' e questo e' un altro motivo per essere sovranisti. Occorre mutare d'animo, serve un vero sovranismo della persona. Il sovranismo che rivendico - ha aggiunto - puo' declinarsi in modo diverso da quello che ci attribuiscono i nostri avversari. Servono soluzioni diverse, bisogna ritrovare la cooperazione sul territorio: la volonta' della Cisl di perseguire questa strada ha il sostegno del governo. Anche le imprese devono fare la loro parte: tutti dovremmo imparare da esempi come quello di Olivetti. Bisogna cambiare passo, bisogna immaginare, pensare. Spero si cominci a fare perche' prima di scrivere i decreti bisogna riflettere perche' con i decreti non si risolvono i problemi''.