VENDUTI 17MLD BTP A 50 ANNI

mercoledì 10 luglio 2019Alla riapertura del Btp a 50 anni disposta ieri dal Tesoro hanno partecipato circa 200 investitori per una domanda complessiva di oltre 17 miliardi. Lo rende noto il Mef, spiegando che gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo sono stati i principali sottoscrittori con una quota superiore al 35% (circa il 32% e' andato a fondi pensione e assicurazioni mentre il 3% a banche centrali e istituzioni governative). I fund manager si sono aggiudicati circa il 31% dell'emissione, mentre circa il 21% e' stato sottoscritto da banche. Infine, agli hedge fund e' stato allocato circa il 13%. La partecipazione al collocamento ha visto una presenza preponderante di investitori esteri (circa l'84%) rispetto a quelli domestici (circa il 16%). Tra gli investitori esteri, piu' di un terzo e' stato assegnato a tedeschi (circa il 35%). Ad investitori residenti in Gran Bretagna e' andato circa il 22%. Il resto del collocamento e' stato distribuito in larga parte in Europa continentale (circa il 17%). Gli investitori Usa si sono aggiudicati circa l'8% dell'emissione, mentre il restante 2% e' stato collocato presso investitori asiatici.