SPAGNA: VOTO IL 10 NOVEMBRE?

martedì 9 luglio 2019Il primo ministro incaricato, Pedro Sanchez, dara' il via oggi, 9 luglio, a un nuovo giro di consultazioni con i rappresentanti dei partiti politici piu' votati durante le elezioni legislative dello scorso 28 aprile. Lo riferisce il quotidiano ''El Pais'', aggiungendo che, a meno di due settimane dalla sessione plenaria in cui si votera' la fiducia, Sanchez e' ben lontano dal raggiungimento della maggioranza dei consensi necessari per stabilirsi a pieno titolo alla Moncloa per i prossimi quattro anni. Nel pomeriggio, il leader socialista incontrera', per la quinta volta, Pablo Iglesias di Unidas Podemos ma, secondo quanto si apprende, gli ribadira' l'intenzione di formare un governo monocolore incassando l'ennesimo rifiuto. Se Psoe e Podemos non riusciranno a trovare un'intesa, prendera' forma l'ipotesi ventilata di un ritorno alle urne il prossimo 10 novembre, dal momento che Pp e Cs hanno gia' fatto sapere di non essere disposti a trattare con i socialisti. Il leader di Podemos Iglesias insiste sulla richiesta che il nuovo esecutivo conti anche rappresentanti del suo partito, in modo proporzionale ai voti conquistati alle elezioni, un punto questo su cui Sanchez non e' disposto a trattare. Il premier ad interim ha infatti offerto a Podemos solo la possibilita' di indicare alcuni ministri scelti pero' dalla societa' civile. Sempre più probabili, quindi, le elezioni politiche anticipate in Spagna il prossimo 10 novembre.