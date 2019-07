DUELLO TV FINALE JONSON-HUNT

martedì 9 luglio 2019LONDRA - E' affidato a un dibattito televisivo a due, in programma stasera su Itv, il suono della campana dell'ultimo giro nella corsa per la successione a Theresa May come leader Tory e prossimo premier britannico fra il favoritissimo Boris Johnson e lo sfidante Jeremy Hunt. Una sorta di ultima chance per Hunt - succeduto al ministero degli Esteri proprio all'avversario - che i sondaggi danno molto indietro rispetto Johnson. La partita sara' decisa dal voto postale dei 160.000 iscritti del Partito Conservatore. Le schede sono state gia' inviate e le procedure sono in corso, con l'annuncio del vincitore atteso il 23 luglio. Al centro del dibattito resta la Brexit, che entrambi i rivali giurano di voler attuare senza esitazioni, ma rispetto alla quale solo Boris pone come tassativa la scadenza del 31 ottobre: anche a costo di rendere piu' probabile l'ipotesi di un divorzio senz'accordo (hard Brexit). Mentre sul vincitore aleggia pure l'ombra di come sciogliere il nodo dello scandalo dei leak anti-Trump dell'ambasciatore negli Usa, Kim Darroch, ormai bruciato dalla reazione furiosa del presidente americano. Ambasciatore nominato da Hunt col placet di Theresa May. Insomma, la buccia di banana definitiva sulla quale - fanno notare i commentatori politici britannici - Hunt è già scivolato ancor prima del dibattito televisivo di questa sera.