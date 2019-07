ERDOGAN STAVOLTA HA RAGIONE

martedì 9 luglio 2019E' ''inestimabile'' il contributo della Turchia alla sicurezza dell'Europa, soprattutto in termini di contenimento dell'ondata migratoria. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Sarajevo, dove si trova per il summit del Processo di cooperazione dei paesi dell'Europa sudorientale (Seecp). ''Abbiamo contribuito in modo inestimabile alla sicurezza dell'intero continente europeo, in particolare a quella dei Balcani. Tuttavia non abbiamo visto il sostegno e il supporto umanitario che ci aspettavamo dai nostri amici europei in questo momento difficile'', ha dichiarato Erdogan al summit. Il presidente turco ha ricordato come la regione abbia assistito a un'ondata di migranti irregolari dalla Siria, dall'Iraq, dall'Afghanistan e dal Nord Africa. ''Mentre i Paesi europei non riescono a raggiungere un accordo sulle quote di rifugiati, la Turchia ospita attualmente più di quattro milioni di rifugiati, tra cui 3,6 milioni di siriani'', ha detto Erdogan. La Turchia ha speso oltre 37 miliardi di dollari solo per i siriani.