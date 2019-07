IEO-MONZINO: 23 BORSE STUDIO

martedì 9 luglio 2019I valori fondanti della missione della Fondazione IEO-CCM sono la Ricerca e il supporto al lavoro dei medici e dei ricercatori in ambito sperimentale e clinico dello IEO e del Monzino, sostenuti grazie all'incessante attivita' di raccolta fondi. Nel 2018 sono stati finanziati 36 progetti di ricerca ed erogati contributi per 56 borse di studio. I primi sei mesi del 2019 si chiudono con una raccolta estremamente incoraggiante, che fa prevedere un risultato anche migliore dello scorso anno, in termini di sostegno: gia' nel primo semestre sono stati avviati 27 progetti di ricerca e sono state assegnate 23 borse di studio annuali ad altrettanti talenti della ricerca, medici e ricercatori in ambito oncologico e cardiovascolare, nell'ottica di continuare a progredire con la Ricerca scientifica di eccellenza. La consegna delle 23 borse di studio ai migliori talenti della ricerca clinica e sperimentale dello IEO e del Monzino e' avvenuta proprio ieri, 8 luglio, durante una cerimonia ufficiale nell'Aula Magna dell'Istituto Europeo di Oncologia, alla presenza di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione IEO-CCM, di Mauro Melis, Amministratore Delegato IEO - Monzino, dei Direttori Scientifici dei due Istituti - il prof. Roberto Orecchia dello IEO e la prof.ssa Elena Tremoli del Monzino - e dei loro responsabili. Il finanziamento alla ricerca si conferma essere strategico per il lavoro dei medici e dei ricercatori che lavorano allo IEO e al Monzino, perche' i progressi e i risultati raggiunti in laboratorio possano essere velocemente trasformati in cure piu' personalizzate, e si traducano in sistemi diagnostici sempre piu' efficaci a disposizione dei pazienti.