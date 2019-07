RITI AFRICANI PER PROSTITUTE

martedì 9 luglio 2019PARMA - E' scattata all'alba l'operazione 'Hope and Destiny' che ha portato all'identificazione di due associazioni a delinquere localizzate a Parma e Bologna finalizzate al traffico di esseri umani dalla Nigeria. Gli agenti della Squadra Mobile di Parma, con l'ausilio del personale delle Squadre Mobili di Bologna, Reggio Emilia e Verona e del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Occidentale stanno eseguendo arresti a Parma e a Bologna. Nove nigeriani sono destinatari di misure di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip presso il Tribunale di Bologna su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia bolognese. In corso anche perquisizioni. Partite nel 2016, le indagini hanno disarticolato un'organizzazione che faceva leva su intimidazione e violenza per convincere alla prostituzione ragazze che venivano sottoposte anche a ''rituali juju'' e obbligate a prestare giuramento di obbedienza alla propria ''madame''.