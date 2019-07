ASSOLTI, MA DOPO 11 ANNI!

martedì 9 luglio 2019''Soddisfazione e amarezza insieme''. Così Gianni Tonelli, parlamentare della Lega e segretario regionale aggiunto Sap, commenta il proprio stato d'animo dopo l'assoluzione dei carabinieri e dei poliziotti imputati nel caso Uva. ''Soddisfazione perché finalmente, dopo 11 anni, la verità ha trionfato e la giustizia ha avuto modo di riscattarsi dopo un inizio incerto. Non dobbiamo dimenticare che fin dai primi atti era scolpita nella roccia l'nnocenza dei miei colleghi; l'autopsia realizzata dal dottor Motta e sottoscritta dai periti della famiglia certificava immediatamente le cause della morte individuate in quattro punti: una malformazione cardiaca, il forte tasso alcolemico, lo stato di agitazione e i farmaci del Tso''. ''Non solo - prosegue Tonelli - l'autopsia certificava, sempre con l'avallo dei periti, che le macchie riscontrate sul corpo erano esclusivamente macchie ipostatiche e che non vi erano lezioni apprezzabili. Nonostante questa verità, il processo mediatico ha disumanizzato gli operatori delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, e vista la segretezza degli atti nel corso delle indagini preliminari si è fatto veicolare sul circuito mediatico ogni stupidaggine e nefandezza menzognera. E' sceso in campo il partito dell'antipolizia in forze e, approfittando della propria influenza sul circuito mediatico, ha veicolato un'infinità di informazioni false ma devastanti non solo per i singoli uomini in divisa ma per le istituzioni che rappresentavano. Non dobbiamo dimenticare che per quattro volte l'ufficio del Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione sempre respinta, disponendo l'imputazione coatta per un processo cosdtato una cifra enorme''.