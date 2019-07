LIBIA: ONG ATTIRANO BARCONI

martedì 9 luglio 2019LIBIA - L'ammiraglio Abdalla Tumia, capo della Guardia Costiera di Tripoli, che con le motovedette donate dal governo italiano pattuglia le coste libiche, in un'intervista al Messaggero chiarisce e difende il lavoro dei suoi uomini. ''Tra le priorita' del nostro Paese e della Marina militare c'e' quella di salvare gli immigrati in difficolta' in mare e fornire loro l'aiuto necessario dopo le operazioni di salvataggio per la consegna in uno dei centri di accoglienza sotto la direzione degli organismi internazionali'', spiega Tumia, specificando che ''non abbiamo maggiori o minori difficolta' a causa della guerra, i dati dei migranti che arrivano in Italia sono eloquenti e rispetto agli anni scorsi non si puo' non riconoscere il lavoro che stiamo svolgendo''. Per l'aumento delle partenze, pero', ''anche la presenza delle navi delle ong e' un fattore. Attraverso la mia esperienza, la ragione principale dell'aumento dei flussi migratori ha una forte relazione con l'attivita' delle ong e sicuramente non l'eventuale apertura dei centri per migranti'' fa notare l'ammiraglio aggiungendo: ''Lo abbiamo visto quando le ong si avvicinavano alla Libia a sole 15 miglia, questo incoraggiava i migranti a partire e i trafficanti a mettere i barconi in mare''.