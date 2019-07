PIANO GOVERNO SU VENEZIA

martedì 9 luglio 2019VENEZIA - ''I provvedimenti che abbiamo gia' preso sono stati decisivi domenica. Il terzo rimorchiatore, per esempio, ha probabilmente evitato una collisione. Prestissimo - aggiunge - avrete novita' sia rispetto alla soluzione temporanea sia sulla scelta del progetto definitivo per il terminal crocieristico''. E' quanto afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista al Corriere della Sera. ''Molto presto - spiega - metteremo in campo una riduzione graduale. In ogni caso, daremo ai veneziani una prospettiva certa dopo anni in cui i ''bravi'' della politica non hanno dato risposta alcuna''''. Sulla situazione di Venezia, ''dopo anni di inerzia, abbiamo avviato un percorso che portera' via le grandi navi dalla Giudecca e da San Marco'' continua Toninelli spiegando che col nuovo porto croceristico le navi a cui sara' impedito il passaggio saranno ''tutte quelle sopra le 40 mila tonnellate''. In merito alle polemiche con il sindaco Luigi Brugnaro, Toninelli smentisce di non volerlo incontrare e aggiunge: ''Sempre massima disponibilita': magari ogni tanto potrebbe anche presentarsi lui a Roma quando e' invitato''.