GRECIA: GOVERNO TAGLIA TASSE

martedì 9 luglio 2019ATENE - Babis Papadimitriou e' stato per anni giornalista e direttore della radio privata Skai, tra le piu' seguite in Grecia. Per scelta personale di Kyriakos Mitsotakis si e' candidato alle elezioni di domenica ed e' stato eletto deputato di Nuova Democrazia. Quali saranno le prime mosse del nuovo governo? ''Mitsotakis vuole approvare subito nuove misure per l'economia greca. Per avere maggior sviluppo, stipendi piu' alti, un sistema previdenziale meno pesante. I risultati saranno tangibili entro il primo anno. Dovranno anche calare le tasse per aumentare la fiducia dei consumatori, senza altri memorandum o sorprese di qualunque genere''. C'e' una 'ricetta' di Nuova Democrazia per lo sviluppo. ''Pensiamo che i consumatori debbano poter spendere. E per fare questo dovranno avere piu' soldi a disposizione, grazie alla diminuzione dell'Iva e al calo delle tasse''. E quanto alla sicurezza, si tratta di ''un tema molto importante. A partire dalla sicurezza in strada, per arrivare sino al problema della tossicodipendenza e del cosiddetto 'asilo' di cui godono le citta' universitarie, dove non entra la polizia. I cittadini, inoltre, vedono gente entrare ed uscire di galera, con gli stessi ladri che svaligiano due volte la casa. Ci vogliono piu' carceri''. Cosa succedera' nei rapporti con l'Europa? ''La Grecia deve tornare quanto prima alla normalita'. Non stringeremo i denti per fare approvare misure che non vogliamo, come ha fatto Syriza. Con Bruxelles parleremo in modo molto franco''.