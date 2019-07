ZAIA: SI VA VERSO AUTONOMIA

martedì 9 luglio 2019Il mio mantra e' ''solo i pessimisti non fanno fortuna''. Se fossi stato pessimista non avrei portato a casa le Olimpiadi invernali e il riconoscimento delle colline del Prosecco come patrimonio dell'umanita' dell'Unesco. Lo ha detto in una intervista a ''La Stampa'' il governatore del Veneto Luca Zaia che brinda per il successo ottenuto in Azerbaigian, ma non puo' gioire per l'altro dossier che gli sta piu' a cuore. Mentre e' ancora a Baku, il vertice a Palazzo Chigi non ha prodotto la fumata bianca sull'autonomia regionale. Telefona a Roma, si informa con i ministri leghisti che hanno partecipato alla riunione con i 5 Stelle. Ci sono ancora molti nodi da sciogliere, bisogna avere 'pazienza'. Il presidente ne ha ancora tanta. ''L'importante e' che si arrivi alla meta. Quando e' iniziata questa avventura dicevano 'Zaia e' un pazzo', ma finalmente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avocato a se' il dossier: ecco per me e' stato un passo da gigante in un Paese centralista come l'Italia. Questo mi fa ben sperare. Ora aspetto la bozza che produrra' il governo. Io la valutero' con molta attenzione e sono disponibile al confronto. Di certo, pero', non firmero' mai un accordo al ribasso che farebbe portare a casa una finta autonomia''. Quanto a fidarsi del premier Conte... ''Sapere che l'autonomia e' tra i primi punti dell'agenda di Palazzo Chigi fa ben sperare. Il lavoro fatto dal ministro Stefani e' strepitoso. Io dico: vediamo cosa alla fine ci proporranno e ci confronteremo. Mi auguro che la proposta non prenda una piega imbarazzante. I cittadini guardano e giudicano''.