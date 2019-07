PROCESSO A NAPOLETANO

lunedì 8 luglio 2019MILANO - Due giornalisti e un ex redattore del quotidiano 'll Sole 24 Ore' hanno chiesto di costituirsi parte civile in vista dell'udienza preliminare a carico dell'ex direttore Roberto Napoletano, dell'ex presidente Benito Benedini e dell'ex amministratore delegato Donatella Treu, accusati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio nell'inchiesta della Procura di Milano. E almeno altri cinque cronisti del gruppo stanno valutando se prendere la stessa iniziativa e formalizzarla all'udienza il cui inizio e' fissato per il 12 settembre davanti al gup Maria Cristina Mannocci. ''Ho chiesto ad Antonio Di Pietro - spiega il cronista Angelo Mincuzzi - di rappresentarmi come avvocato di fiducia nella costituzione di parte civile e lui mi ha detto si'. E' l'avvocato migliore per portare avanti questa istanza e tornera', in una veste diversa, nelle aule che lo videro protagonista della stagione di 'Mani Pulite'. Il giornale, i giornalisti e tutti i dipendenti del 'Sole 24 Ore' hanno ricevuto un danno enorme dalla vicenda dei falsi abbonamenti. Non solo un danno reputazionale ma anche motivazionale. E gli effetti negativi continuano a sentirsi, tutti, ancora oggi''.